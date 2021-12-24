Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 676/2021 опубліковано на сайті глави держави.
До призначення Синєгубов очолював Полтавську ОДА.
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Що відомо про Олега Синєгубова
Синєгубов народився 10 серпня 1983 року в Харкові. З листопада 2015 року по жовтень 2019 займав посаду декана одного з факультетів (№6) Харківського національного університету внутрішніх справ.
Також працював слідчим у двох відділеннях УМВС України на Південній залізниці.
Окрім викладацької та наукової роботи, Синєгубов займався і бізнесом, він є власником і співзасновником кількох комерційних підприємств.
У 2017 році був претендентом на посаду голови Полтавської ОДА. У 2018 році був претендентом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, але не пройшов конкурсний відбір. В липні 2019 року під час виборів до Верховної Ради був довіреною особою кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" у виборчому окрузі №180 Олексія Красова.