Держсекретар США запевнив, що його країна повністю підтримує Україну у протидії агресії РФ, повідомив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру.

Про це Зеленський повідомив у своєму акаунті в Twitter.

"Провів телефонну розмову з Блінкеном. Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії", – зазначив президент.

Читайте такожРозмова Зеленського і Байдена була дуже відверта – очільник ОПРаніше стало відомо, що Володимир Зеленський та Джо Байден 9 грудня спілкувались півтори години.

За словами українського лідера, під час розмови Байден ознайомив його зі змістом переговорів з главою РФ Володимиром Путіним, які відбулися 8 грудня. Крім того, президенти обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі.

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