Фаворит серед політиків лідирує вже другий рік поспіль.

Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг "Політик року".

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані загальнонаціонального дослідження "Серйозні та веселі підсумки 2021 року", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року, оприлюднив сьогодні в Києві аналітик Фонду Петро Бурковський.

За його словами, цього року Зеленського назвали "політиком року" 17%, тоді як у 2020-му - 14,8%.

Друге місце в номінації "Політик року" ділять екс-президент Петро Порошенко (8,1%) та екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%).

Майже 15% опитаних сказали, що політиком року взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% не захотіли відповідати на це питання.

Людина року

Також українців запитували, кого б вони назвали символом 2021 року - Людиною року. Відповідаючи на це запитання, 8,5% опитаних назвали Людиною року Зеленського, потім йдуть Порошенко (3,6%), Разумков (3,3%).

Читайте такожДБР розпочало розслідування стосовно скандального екс-заступника міністра МВС ГогілашвіліДалі в рейтингу - Ангела Меркель (3,1%) та Ілон Маск (3%), Джо Байден (2,7%). Відповідаючи на запитання, називали також Олександра Усика (1,2%), медиків/лікарів (1%).

Для 11,3% респондентів таких авторитетів узагалі немає, 31,1% не змогли дати відповіді, а ще 7,1% відмовилися відповідати на це відкрите запитання.

Мем року

Ще поцікавилися у співгромадян, чи запам’яталася їм якась смішна чи кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати мемом 2021 року. 5,2% опитаних мемом року назвали "прес-конференцію Володимира Зеленського", а ще 3,4% - самого Зеленського. По 2,6% згадок отримали київський міський голова Віталій Кличко та народний депутат Микола Тищенко, зокрема за свої заяви "про ціни на продукти".

Читайте такожНавіщо армії маркетологи?: соцмережі відреагували на указ про постановку жінок на військовий облікМайже стільки ж, 2,5% опитаних, назвали мемом "1000 гривень від Зеленського", а 2,1% респондентів розсмішив Ілля Кива, зокрема як "Кива-науковець".

Важко відповісти на це запитання було для 47,2% респондентів, 3% запевнили, що таких подій не було, а майже 14% не захотіли відповідати взагалі.

Як проводилося опитування

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

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