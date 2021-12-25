США хочуть ділитися з Україною розвідданими "в реальному часі", щоб запобігти можливому нападу Росії.

Пентагон працює над планом надання Україні розвідувальних даних, які можуть допомогти швидше відреагувати на можливе вторгнення російських військ.

Про це американське видання New York Times повідомило з посиланням на представників Адміністрації президента.

США хочуть ділитися з Україною розвідданими "в реальному часі", щоб запобігти можливому нападу Росії. Дані включатимуть знімки, які показуватимуть, чи збираються російські війська переміщуватися через кордон. Це допоможе українській армії швидше відреагувати на напад.

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Як повідомляв УНІАН, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення чисельності російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

26 жовтня під час прес-марафону "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про ймовірність ескалації воєнного конфлікту з боку Росії.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

8 грудня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні додаткову оборонну допомогу у разі ескалації з боку Росії.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тис. російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тис.

Москва заперечує звинувачення в підготовці до нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.