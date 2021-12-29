Документ визначає загрози національній безпеці України в інформаційній сфері.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки".

Про це повідомляється на сайті президента.

Метою Стратегії є посилення спроможностей щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, її інформаційного простору, підтримки інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності, оборони держави, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, демократичного конституційного ладу, забезпечення прав та свобод громадян.

Відзначається, що інформаційна політика Російської Федерації є загрозою не тільки для України, а й для інших демократичних держав.

Читайте такожСША виділили Україні майже $25 мільйонів: на що витратять кошти"Застосовані Російською Федерацією технології гібридної війни проти України, у тому числі моделі і механізми інформаційного втручання, поширюються на інші держави, швидко адаптуючись до локальних контекстів та регуляторних політик. Обмежувальні заходи (санкції) та ефективний механізм моніторингу і відповідальності за їх порушення є одним із дієвих механізмів відповіді на дезінформаційну активність Російської Федерації як держави-агресора", - йдеться у документі.

Реалізація Стратегії розрахована на період до 2025 року. Також визначено стратегічні цілі та напрями її реалізації:

Стратегічна ціль 1. Протидія дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-агресора, спрямованим, серед іншого, на ліквідацію незалежності України, повалення конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Стратегічна ціль 2. Забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності.

Стратегічна ціль 3. Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства.

Стратегічна ціль 4. Забезпечення дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів.

Стратегічна ціль 5. Інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України, до загальноукраїнського інформаційного простору.

Стратегічна ціль 7. Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу.

Стратегічна ціль 6. Створення ефективної системи стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що серед членів Ради національної безпеки та оборони велися "палкі дискусії" стосовно Стратегії інформаційної безпеки.

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