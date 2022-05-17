Президенти також обговорили розгляд заявки України на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, підготовку 6-го пакета санкцій ЄС та можливі шляхи експорту української аграрної продукції.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном оборонну підтримку та постачання пального до України.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України", - зазначив він.

Президенти також розмовляли про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакета санкцій ЄС та можливі шляхи експорту української аграрної продукції.

"Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", - додав Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що міністри фінансів G7 планують виділити 15 мільярдів євро Україні. Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів.

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