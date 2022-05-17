Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном оборонну підтримку та постачання пального до України.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України", - зазначив він.
Президенти також розмовляли про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакета санкцій ЄС та можливі шляхи експорту української аграрної продукції.
"Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", - додав Зеленський.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що міністри фінансів G7 планують виділити 15 мільярдів євро Україні. Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів.
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