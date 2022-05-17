Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів.

Міністри фінансів країн Групи семи (G7) хочуть домовитися про пакет допомоги Україні на 15 млрд євро на зустрічі в Бонні на цьому тижні.

Про це заявив високопоставлений чиновник Німеччини в коментарі Reuters.

Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від позик, не потрібно повертати, сказав чиновник, додавши, що допомога потрібна, оскільки доходи України впали.

США вже запропонували надати половину допомоги у вигляді грантів на суму $7,5 млрд, додав чиновник, зазначивши, що міністри G7 хочуть узгодити спільне комюніке на майбутній зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня лідери країн "Великої сімки" запевнили в подальшій підтримці України в протистоянні російській агресії і засудили вторгнення РФ. Також вони зобов'язалися посилити тиск на Росію, зокрема - відмовившись від російських нафти і газу. Про це йшлося в заяві лідерів країн G7 за підсумками віртуальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: