Скільки б туди не зганяли російських військових, Україна буде боротись і буде захищатись.

Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців за підсумками 54-го дня війни.

"Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас. До якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденного. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно", - зазначив Зеленський.

Він подякував усім українським захисникам, усім героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються і які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири БПЛА типу "Орлан-10". Також знищено майже 40 одиниць ворожої техніки.

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