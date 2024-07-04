Зеленський: Росія без України - це нуль

Президент впевнений, що Путін боротиметься за Україну до кінця.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія втратить статус "імперії", якщо не зможе завоювати Україну та Білорусь.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, Україна та Білорусь потрібна диктатору Володимиру Путіну, щоб підтвердити статус імперії своєї країни.

"Як впевнений на 100%: Росія без України - це нуль. Росія без України та Білорусі - це буде маленька... нормальна країна, не імперія. Ніколи не буде імперією. Саме тому Путін боротиметься до кінця за будь-яку можливість окупувати Україну", - сказав Зеленський.

Що ще говорив Зеленський

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський переконаний, що вже цього року можна змусити Росію припинити війну проти України.

"Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо - ми усі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом. Продемонструвати, що кожен з нас сильний лідер", - сказав Зеленський у контексті президентських виборів в США, які відбудуться у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, президент вважає, що Сполучені Штати та Китай могли б зупинити війну, якби забули про розбіжності та об'єдналися. На його думку, Пекін може зіграти "величезну роль" у цьому, бо Москва залежить від експортного ринку.

Також Зеленський не виключив, що кремлівського правителя Путіна можуть запросити на наступний мирний саміт.

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