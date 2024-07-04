Зокрема, кожен може продемонструвати, що є сильним лідером, і зокрема президент США.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що вже цього року можна змусити Росію припинити війну проти України. Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Bloomberg.

"Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо - ми усі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом. Продемонструвати, що кожен з нас сильний лідер", - сказав Зеленський у контексті президентських виборів в США, які відбудуться у листопаді.

Також президент висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена. "Якщо люди в Сполучених Штатах Америки будуть стояти міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності, і не давати можливість порушувати усі правила, закони, свободи, прав людей і демократії - не дадуть цю можливість Путіну, то і будь-який майбутній президент Сполучених Штатів Америки не зможе докорінно змінити відношення до України, а значить, не зможе зменшити допомогу", - наголосив Зеленський.

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Інші заяви Зеленського про війну

Як повідомляв УНІАН, президент вважає, що Сполучені Штати та Китай могли б зупинити війну, якби забули про розбіжності та об'єдналися. На його думку, Пекін може зіграти "величезну роль" у цьому, бо Москва залежить від експортного ринку.

Також Зеленський не виключив, що кремлівського правителя Путіна можуть запросити на наступний мирний саміт.

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