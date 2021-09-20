ЦВК опрацювала вже 20,06% протоколів.

За попередніми даними, партія "Єдина Росія" перемагає на виборах до Державної Думи РФ.

Про це свідчать дані екзит-полів Інституту соціального маркетингу, пише Інтерфакс.

Так, "Єдина Росія" набирає 45,2% голосів, "Комуністична партія Російської Федерації" - 21%," Ліберально-демократична партія" - 8,7%,"Партія соціалістів-революціонерів" - 7,9%.

Решта партій не долають необхідний бар'єр. Найближче підійшли до нього "Нові люди" (4,7%) і Партія Пенсіонерів (3,6%).

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Зазначається, що ЦВК опрацювала вже 20,06% протоколів.

За даними комісії, КПРФ набирає 23,04%, ЛДПР - 8,77%, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" - 7,14%.

За новими даними, до Держдуми проходить партія "Нові Люди" (6,87%).

Як відомо, перші вибори федерального рівня проходили в Росії з 17 по 19 вересня.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти біля ділянки.

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Автор: Людмила Жерновська