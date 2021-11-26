Йому, за словами президента, запропонували охорону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідні компетентні органи отримали інформацію про підготовку замаху на колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-марафоні "30 питань президенту України".

"Ми отримали інформацію, що на нього готується замах. Не всередині держави, слава Богу. Отримали цю інформацію. Я сказав відповідним органам надати йому "Альфу", потужну охорону. Він відмовляється, мені здається, це помилка", - розповів Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Бурба не мав права розголошувати секретну інформацію про спецоперації.

Спецоперація щодо "вагнерівців"

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали проти України на Донбасі. За інформацією правоохоронних органів Білорусі, до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в країні в період виборчої кампанії.

11 серпня Офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу бойовиків. 14 серпня Білорусь видала Росії "вагнерівців".

Читайте такожЗеленський проводить марафон зі ЗМІ (онлайн-трансляція)5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Бурбу з посади начальника ГУР Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова. В Офісі президента заявили, що зміна начальника ГУР пов'язана з необхідністю переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку і впровадження сучасних підходів і поглядів на розв'язання питань у безпековій сфері.

17 листопада 2021 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала звіт про результати розслідування щодо спецоперації із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера". Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-очільника управління розвідки Василя Бурби, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.

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Автор: Леся Лещенко