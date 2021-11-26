За словами президента, такий керівник розвідки його не влаштовував, він хотів його звільнити.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Бурба не мав права розголошувати секретну інформацію про спецоперації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на прес-марафоні "30 питань президенту України".

"Бурба та інші говорять відкрито про те, про що вони не мають права розголошувати інформацію. Я вважаю, що це порушення законодавства - розголошення секретної інформації", - сказав президент.

За словами Зеленського, він не дуже знав Бурбу. А коли він став президентом, то хотів його звільнити.

Читайте такожЗеленський проводить марафон зі ЗМІ (онлайн-трансляція)"Коли я прийшов, я хотів його звільнити через те, що розвідники про нього не дуже добре говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані під час розгону... коли був на службі в СБУ. Він цим займався, але його вирішили зберегти. Він не розвідник, він СБУшник", - розповів президент.

"Може бути, що це чутки, а може і ні", - уточнив він.

За словами Зеленського, такий керівник розвідки його не влаштовував. "Це просто авантюрист і аферист", - додав президент.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський заявив, що Україна не проводила операцію щодо "вагнерівців", її туди втягнули. За словами президента, якби літак захопили, то турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган цього б не пробачив.

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Автор: Леся Лещенко