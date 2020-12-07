Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності продовження реформи децентралізації заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завданням конструктивних сил у місцевих радах та органів центральної влади є стримування «апетитів ділків», які розглядають місцеві бюджети та нові повноваження виключно як «особисті годівниці».

Про це він повідомив у Facebook з нагоди Дня місцевого самоврядування.

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За словами президента, ще ніколи на місцевому рівні в Україні не було стільки владних і фінансових можливостей, як тепер. Внаслідок децентралізації місцеві бюджети збільшились у декілька разів.

«Загалом по країні це колосальна сума: щороку – сотні мільярдів гривень. Перейшли на місця й повноваження. Саме це й зумовлює настільки відчайдушну боротьбу за вплив у громадах майже по всій Україні. Аж таких емоцій, інтриг і сутичок, як у місцевих радах протягом останніх тижнів, давно не було навіть у національному парламенті», - зауважив глава держави.

За словами Зеленського, це й окреслює один з головних викликів для всього суспільства, про який важливо сказати саме сьогодні, у День місцевого самоврядування.

«Децентралізація – це не просто про гроші, про розподіл можливостей. Перш за все це про розвиток. Гроші, як і повноваження, можуть бути тільки інструментом, що застосовується в інтересах громади. Але ж очевидно, що точно не заради втілення у життя тієї чи іншої стратегії розвитку громад точиться така боротьба на місцях», - наголосив він.

Президент зазначив, що завданням конструктивних сил у місцевих радах, центральної влади та суспільства загалом він бачить у стримуванні «апетитів ділків», які розглядають місцеві бюджети та нові повноваження виключно як «особисті годівниці» чи компенсатор втрачених можливостей на національному рівні.

«Якщо декому з них ще вдалося переграти інтереси громади, обманувши частину виборців, то це зовсім не означає, що наступні п'ять років можуть бути для них часом особистого збагачення та «князювання», як це бувало раніше», - додав президент.

Глава держави підкреслив необхідність продовження реформи децентралізації саме так, як вона й планувалася. Заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей.

«Запрошую всіх представників місцевої влади та нових політиків у громадах до дискусії про те, як нам усім разом досягти такої якості життя у громадах по всій країні, щоб люди бачили: децентралізація – це успіх України. До речі, одним з найбільш перспективних напрямків вважаю реанімацію Ради регіонального розвитку, яка дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади. Місцеве самоврядування – це якраз про якість життя», - резюмував він.

*** День місцевого самоврядування відзначається щорічно 7 грудня. Свято встановлено в Україні згідно з указом президента від 25 листопада 2000 року.

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Автор: Костянтин Гончаров