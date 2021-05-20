Зокрема, глава держави запевнив, що влада «чистить» корупцію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він планує побудувати «країну мрій», яка буде «на висоті» інших потужних цивілізованих держав України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

За його словами, необхідно добудувати літак «Мрія» і побудувати «дійсно країну мрій».

«Питання не тільки в літаку, треба підняти нашу країну дуже високо вгору, як піднімається «Антонов», щоб вона була на висоті інших потужних цивілізованих держав України», - заявив президент.

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«Моє бачення – ми повинні будувати країну, що ми зараз робимо, але в широкому сенсі цього слова – будувати, добудовувати, а деякі галузі – починати будувати з нуля. Які пріоритети? Ми будуємо країну без олігархів... країну для 40 млн, а не для сотні з Forbes, державу, де держава буде допомагати бізнесу, а не великий бізнес буде жити за рахунок державного бюджету», - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що влада будує країну, яка не чекає тільки на санкційну політику інших держав, а країну, яка самостійно захищає свій суверенітет і сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, контрабандистів, кримінальних авторитетів, «ворів у законі», «спритовиків», «скрутчиків» податків.

«Ми будуємо країну, в якій всі будуть рівні перед законом. Ми будуємо з нуля нову судову реформу: антикорупційний суд, конституційний суд, багато важливих законів. Ми йдемо вперед – ми будуємо «країну в смартофоні», це зручно, швидко і головне – це без корупції. Ми будуємо країну, яка будує – йдеться вже про тисячі кілометрів нових доріг, побудованих чи відремонтованих, сотні шкіл, садочків, стадіонів. Ми будуємо аеропорти, контрольні пункти в'їзду-виїзду, центри надання адміністративних послуг , літаки. Ми будуємо країну, де земля належить народу, і це не гасло, а це дійсно реформа... я дуже хочу будувати країну, де немає бідності – це якраз той напрямок, який нам доведеться будувати з нуля», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції на держпідприємстві «Антонов» відповідає на запитання журналістів на фоні літака Ан-124-100 «Руслан».

Прес-конференція Зеленського

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Автор: Костянтин Гончаров