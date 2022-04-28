Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш обговорили можливості розблокування "Азовсталі" у Маріуполі та порятунку людей, які там знаходяться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільного з Гутеррешем брифінгу.
"Я вважаю, що ті чи інші лідери, статусні лідери - люди, які вирішують у світі багато важливих речей, особливо щодо захисту прав, свобод, захисту життя людей, повинні бути в Україні. І я вдячний генеральному секретарю, що він сьогодні тут. Я вдячний йому за те, що головне питання, про яке ми сьогодні говорили – це порушення прав, свобод в Україні Російською Федерацією, і найголовніше - що сьогодні ми можемо зробити, що ООН може зробити для того, щоб дійсно розблокувати "Азовсталь", для того, щоб зберегти життя людям. Ми сьогодні приділили цьому питанню багато часу", - зазначив Зеленський.
Він висловив надію, що за допомогою генерального секретаря ООН вдасться отримати бажаний результат – "отримати назад живих людей" із "Азовсталі".
Гутерреш не коментував питання, пояснивши, що не хоче створити "перешкоди для цього порятунку".
"Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе і все від нас залежне, щоб це відбулося. Я не буду будь-які коментарі зараз давати, щоб не підривати цю можливість і не знищувати її", - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, на брифінгу Зеленський наголосив, що попри слова президента Росії Володимира Путіна про нібито припинення військових дій в Маріуполі, територія "Азовсталі" продовжує зазнавати варварських бомбардувань російської армії.
Президент підкреслив, що Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей: "Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Очікуємо також людського ставлення до цих людей від Російської Федерації. Розраховуємо, що ця частина місії пана генерального секретаря буде результативною. Готові усіляко цьому сприяти".