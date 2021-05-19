За словами Жовкви, графік візиту президента США Джо Байдена в Європу ще визначається.

Заступник керівника Офісу глави Української держави Ігор Жовква заявив, що, якщо в графіках президентів України та Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського та Джо Байдена з’явиться можливість для зустрічі під час запланованого у червні візиту останнього в Європу, то вона відбудеться.

Про це Жовква повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається», - заявив він.

Водночас, за словами Жовкви, «якщо така можливість (зустрічі Зеленського та Байдена – УНІАН) з’явиться в графіках президентів, то, безумовно, така зустріч відбудеться».

Зустріч Зеленського та Байдена: що відомо

14 травня посол України в США Оксана Маркарова заявила про активну роботу щодо підготовки зустрічі президентів Зеленського та Байдена і про готовність до всіх форматів двосторонньої зустрічі глав держав.

Байден 11-13 червня вирушить у свою першу закордонну поїздку як лідер країни. Зокрема, він відвідає саміт G7 в Корнуоллі (Велика Британія), запланований на 11 - 13 червня, саміт НАТО в Брюсселі 14 червня і саміт США-ЄС також в столиці Бельгії.

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Автор: Костянтин Гончаров