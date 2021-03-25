В нараді взяв участь кандидат у парламент від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації з вакцинацією проти COVID-19 на Івано-Франківщині.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

В нараді взяв участь кандидат у парламент від "Слуги народу" Василь Вірастюк. На зустрічі також були присутні голова ОДА Андрій Бойчук та голова Надвірнянської об’єднаної територіальної громади Зіновій Андрійович.

Зокрема президент хотів почути інформацію про ситуацію з вакцинацією в регіоні.

Повідомляється, що Вірастюк пояснив спалах заражень коронавірусом в області "високою активністю місцевого населення на свята та значною кількістю туристів". Окрім цього, кандидат у нардепи підняв питання щодо компенсації збитків малому та мікробізнесу через карантин.

Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

11 лютого з’їзд партії "СН" висунув Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87, а 23 лютого ЦВК офіційно зареєструвала Василя Вірастюка від партії "Слуга народу" кандидатом у народні депутати.

Вибори в окрузі відбудуться 28 березня. У цьому окрузі від партії "За майбутнє" балотуватиметься Олександр Шевченко, від партії "Свобода" – екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

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Автор: Олег Давигора