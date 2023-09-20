Генсек відзначив успіхи української армії.

Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та запчастини до різних систем.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи перед журналістами в Нью-Йорку, пише Sky News. Він переконаний, що війна на виснаження не зайшла в глухий кут і Україна потребує додаткової підтримки.

"Києву терміново потрібні подальші поставки засобів ППО, включаючи боєприпаси, запасні частини і технічне обслуговування вже наявних в українських військових систем. Ми бачимо, що протиповітряна оборона щодня рятує життя людей в Україні", - сказав генсек.

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Він вважає, що успіхи українських сил в ході контрнаступу свідчать про те, що війна не зайшла в глухий кут. Столтенберг закликав країни Заходу продовжувати надавати Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу.

"Якщо ми хочемо припинення війни, якщо ми хочемо справедливого і міцного миру, то військова підтримка України - це правильний шлях. Ми готові до довгої роботи. Не тому, що ми можемо точно передбачити, як довго триватиме ця війна, а тому, що ми повинні дати зрозуміти президенту Путіну, що він не може нас чекати", - підкреслив він.

Контрнаступ України: останні новини

Вчора голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі заявив, що повільний наступ українських військ не має дивувати, тому що війна на полі бою відрізняється від війни "на папері".

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу на фронті сталося 15 бойових зіткнень. Українські сили відбили російські атаки на Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

Водночас українські воїни ведуть наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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