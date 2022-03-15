Він наголошує, що кожен відповість за свої злочини.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Європейський Союз і надалі впроваджуватиме нові і нові санкції проти Росії.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Євросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Четвертий. Я впевнений, що не останній. Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти російської держави. Кожен, хто відповідає за війну, кожен, хто відповідає за руйнацію демократії, кожен, хто відповідає за репресії проти людей, - кожен отримає відповідь. Відповідь світу. І це - тільки початок", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 14 березня комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу погодив четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

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