Україна також проситиме партнерів закрити морські порти для російських кораблів і заборони заходити в російські порти європейським суднам.

Україна ініціюватиме введення санкцій проти всіх публічних персон, які стосуються голосування, підтримки та реалізації Росією війни проти нашої держави.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з керівниками урядів Польщі та Литви 14 березня, повідомила прес-служба уряду.

Зокрема, сторони обговорили подальші кроки для припинення війни.

"Дуже важливим етапом санкційної політики є накладення санкцій на публічних і політичних діячів Росії. Багато людей голосували та підтримували цю агресію і варварську війну. Всі їхні активи повинні бути заморожені", - підкреслив прем'єр.

Серед ключових кроків також, за словами Шмигаля, визнання Росії як країни, яка спонсорує тероризм, і скасування віз для російських громадян.

"Ми будемо просити всі країни та відповідальні бізнеси припинити фінансувати бюджет Росії, з якого окупант оплачує закупівлю зброї, оплачує зарплати варварам, які вбивають дітей, жінок, які заморюють голодом міста, які скоюють страшні військові злочини", — підкреслив він.

Шмигаль зазначив, що Україна також проситиме партнерів закрити морські порти для російських кораблів і заборони заходити в російські порти європейським суднам.

"Необхідно заморозити всі валютні кореспондентські рахунки в банках. Важливо продовжити санкції насамперед проти "Ощадбанку", продовжити накладати санкції проти банківської системи та відключати банки від системи SWIFT", — підкреслив прем'єр.

Важливим кроком, за словами глави українського уряду, має стати та ембарго на всі російські ресурси: нафту, газ, мінерали, метали тощо.

Війна проти України: