Україна ініціюватиме введення санкцій проти всіх публічних персон, які стосуються голосування, підтримки та реалізації Росією війни проти нашої держави.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з керівниками урядів Польщі та Литви 14 березня, повідомила прес-служба уряду.
Зокрема, сторони обговорили подальші кроки для припинення війни.
"Дуже важливим етапом санкційної політики є накладення санкцій на публічних і політичних діячів Росії. Багато людей голосували та підтримували цю агресію і варварську війну. Всі їхні активи повинні бути заморожені", - підкреслив прем'єр.
Серед ключових кроків також, за словами Шмигаля, визнання Росії як країни, яка спонсорує тероризм, і скасування віз для російських громадян.
"Ми будемо просити всі країни та відповідальні бізнеси припинити фінансувати бюджет Росії, з якого окупант оплачує закупівлю зброї, оплачує зарплати варварам, які вбивають дітей, жінок, які заморюють голодом міста, які скоюють страшні військові злочини", — підкреслив він.
Шмигаль зазначив, що Україна також проситиме партнерів закрити морські порти для російських кораблів і заборони заходити в російські порти європейським суднам.
"Необхідно заморозити всі валютні кореспондентські рахунки в банках. Важливо продовжити санкції насамперед проти "Ощадбанку", продовжити накладати санкції проти банківської системи та відключати банки від системи SWIFT", — підкреслив прем'єр.
Важливим кроком, за словами глави українського уряду, має стати та ембарго на всі російські ресурси: нафту, газ, мінерали, метали тощо.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст поранений.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.