Володимир Зеленський подякував державам, які згадали Україну у своїх виступах та які не соромляться називати окупацію окупацією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на підтримку міжнародної спільноти щодо звільнення першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та ще близько 450 незаконно утриманих українців.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

Зокрема, він процитував слова президента РФ Володимира Путіна, сказані ним у Мюнхені у 2007 році та на Генасамблеї ООН у 2015 році.

У цитаті, яку президент виголосив російською йшлося про те, що силова політика може призвести до того, що не залишиться жодних правил..., буде менше демократії та свободи.

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктат и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод. Ведь что такое государственный суверенитет - это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора, своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - сказав він.

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"Хіба ці слова були неправильні? На жаль, відповідь Росії ми знаємо. Адже на початку вересня цього року у Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов… Ось вам ціна свободи слова, ось вам ціна боротьби за свої права, за прав людини", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що розраховує на підтримку міжнародної спільноти у питанні звільнення Джелялова, а також ще близько 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Президент також закликав країни-члени ООН підтримати оновлення резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації півострова, які будуть внесені на розгляд Генасамблеї до кінця року.

Він подякував державам, які згадали Україну у своїх виступах та які не соромляться називати окупацію окупацією, а агресію - агресією, "не боячись, що хтось показово покине цю залу".

"Не треба цього боятися, адже це майданчик для діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя України могло принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони", - наголосив він.

Читайте такожВозили в ліс на "розстріл": адвокат розповів про тортури кримського татарина Асана Ахтемова російськими силовикамиЯк повідомляв УНІАН, 3 і 4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ відвезли в невідомому напрямку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, братів Азіза і Асана Ахтемових, а також Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Ахтемових і Джелялова підозрюють у спробі здійснити диверсію на газопроводі в селі Перевальне Сімферопольського району.

За заявою ФСБ, диверсія була нібито організована територіальним підрозділом головного управління розвідки Міноборони України в Херсоні - оперативною службою "Таврія" за участю Меджлісу кримськотатарського народу.

Безпосередніми виконавцями ФСБ називає Ахтемових, а Джелялова — співучасником.

Одразу після затримання 3 вересня Асана Ахтемова катували електричним струмом і застосовували до нього психологічне насильство, щоб домогтися визнання в диверсії, яку він не здійснював, повідомив адвокат Айдер Азаматов.

За його словами, після тортур його підзахисний погодився підписати всі документи, після чого його відвезли в будівлю російської ФСБ в окупованому Сімферополі. Це сталося близько 17:00-18:00 4 вересня. Там Ахтемова допитували, проводили " слідчі дії" і змушували підписувати різні документи.

Правозахисники зазначають, що на опублікованому 7 вересня російськими ЗМІ відео допиту братів Ахтемових не показані особи, які їх допитували, а також не видно, чи присутній при допиті адвокат.

Зазначається, що особи затриманих на відео замазані, сам запис змонтований з явними "склейками".

Така відеозйомка допиту, зазначають правозахисники, не лише порушує процесуальні норми, а й свідчить про незаконні методи слідства, наприклад, примус до надання неправдивих свідчень проти себе, порушення права на захист тощо.

Крім того, на думку правозахисників, заяви окупаційної влади про причетність Меджлісу і СБУ ставлять цю справу в один ряд з іншими політично мотивованими справами, які влада РФ фабрикує в Криму для створення образу зовнішнього ворога у вигляді України і Меджлісу кримськотатарського народу.

Джелялова і братів Ахтемових "суд" заарештував на два місяці - до 4 листопада.

Автори: Олег Давигора, Антоніна Доломанжи