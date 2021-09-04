Перед цим у будинках кількох кримських татар відбулись обшуки.

У тимчасово окупованому Криму російські силовики відвезли в невідомому напрямку кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на активіста Заїра Смедляєва.

Раніше Смедляєв повідомив, що в будинку Джеляла в с.Первомайське російські силовики проводять обшук.

Рано вранці Наріман Джелял опублікував на своїй сторінці в соцмережі інформацію про обшуки в інших людей, які відбувалися вночі.

Читайте такожВ Одесі випустили із СІЗО затриманого за підозрою у вимаганні активіста"Близько першої години ночі в селі Первомайське Сімферопольського району в будинку Ахтемова Азіза 1996 р.н. співробітники поліції провели обшук. Як і у випадку з Ельдаром Одамановим, нібито у зв'язку з якимось вибухом в селі Перевальне Сімферопольського району. Після обшуку Азіза відвезли. Його місцеперебування на даний момент невідоме", - написав Джелял.

У свою чергу в прокуратурі АР Крим та м.Севастополя повідомили, що кваліфікують такі дії окупантів за ч. 2 ст. 162 (Порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Автор: Вікторія Токарєва