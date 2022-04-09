Ізолятори спеціально звільнили від злочинців.

Окупанти незаконно заарештовують українців у Херсонській області та Мелітополі, а потім відправляють у слідчі ізолятори Криму. Там мирних громадян жорстоко катують.

Відповідною інформацією поділився національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв в прямому ефірі телеканалу "Рада".

"[У Криму] повідомляють, що звільнили СІЗО і етапували багатьох ув'язнених. Тепер слідчі ізолятори заповнюють заарештованими з окупованої території Херсонської області, а також Мелітополя", — повідомив Джемілєв.

Лідер кримських татар розповів, що ув'язненим, які залишилися, суворо заборонили контактувати з українськими полоненими. До незаконно заарештованих громадян нікого не пускають.

У СІЗО жителів півдня України жорстоко катують. Подробицями з цього приводу Джемілєв не поділився, так як отримати інформацію зі слідчих ізоляторів вкрай важко — росіяни намагаються всіляко приховувати свої злочини.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки українців примусово депортували в РФ і Білорусь. За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, їх кількість досягла 674 тисяч.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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