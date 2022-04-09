Окупанти незаконно заарештовують українців у Херсонській області та Мелітополі, а потім відправляють у слідчі ізолятори Криму. Там мирних громадян жорстоко катують.
Відповідною інформацією поділився національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв в прямому ефірі телеканалу "Рада".
"[У Криму] повідомляють, що звільнили СІЗО і етапували багатьох ув'язнених. Тепер слідчі ізолятори заповнюють заарештованими з окупованої території Херсонської області, а також Мелітополя", — повідомив Джемілєв.
Лідер кримських татар розповів, що ув'язненим, які залишилися, суворо заборонили контактувати з українськими полоненими. До незаконно заарештованих громадян нікого не пускають.
У СІЗО жителів півдня України жорстоко катують. Подробицями з цього приводу Джемілєв не поділився, так як отримати інформацію зі слідчих ізоляторів вкрай важко — росіяни намагаються всіляко приховувати свої злочини.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки українців примусово депортували в РФ і Білорусь. За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, їх кількість досягла 674 тисяч.
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