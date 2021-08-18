Серед іншого указ президента містить низку засекречених доручень Кабінету міністрів.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 липня щодо державної політики у сфері захисту кордону.

Відповідний указ №367/2021 глава держави підписав у середу, 18 серпня. Він набирає чинності з дня його опублікування. Відповідальність за його виконання покладається на секретаря РНБО.

Серед іншого указ президента містить низку засекречених доручень Кабінету міністрів.

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Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону", протягом шести місяців Кабінет міністрів спільно з органами місцевого самоврядування зобов'язаний провести інвентаризацію земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми. А також визначити власників і користувачів земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення та форми власності.

Влада має припинити права постійного користування та вжити заходів щодо вилучення, відчуження, викупу земельних ділянок земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону, та розміщених на них об'єктів нерухомого майна юридичних і фізичних осіб.

Ці землі передадуть у постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Також передбачається розробка й затвердження державної цільової програми з облаштування кордону.

Рішення РНБО зобов'язує Кабмін забезпечити оформлення держкордону та його облаштування, встановлення прикордонних знаків, прикордонних просік, будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій ДПСУ та їхнього утримання.

Уряд також має забезпечити укріплення берегів української частини прикордонних водних об'єктів, повернення їхнього русла в попереднє положення відповідно до документів, зазначених у міжнародних договорах про режим держкордону, та забезпечити стабільність лінії кордону України, що проходить по річці, озеру чи іншій водоймі.

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Автор: Олександр Топчій