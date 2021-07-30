Минулого засідання, 16 липня, РНБО так і не змогла завершити розгляд цього питання.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що РНБО повторно в таємному режимі розглянула питання державної політики у сфері захисту кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО.

За словами Данілова, сьогодні в рамках цього питання була заслухана доповідь міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Було прийнято відповідне рішення... Є завдання, які поставив президент. Зокрема, найближчим часом привести у відповідність всі наші кордони", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, минулого засідання, 16 липня, РНБО так і не змогла завершити розгляд цього питання.

За словами Данілова, питання було доволі складне і викликало доволі жваву дискусію членів РНБО.

Через це, за пропозицією президента, Держприкордонслужбі та міністру внутрішніх справ Денису Монастирському дали ще два тижні на підготовку цього питання.

Автор: Антоніна Доломанжи