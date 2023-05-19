Глава держави закликав усі країни Ліги арабських держав безпосередньо співпрацювати з Україною без жодних посередників.

Президент України Володимир Зеленський закликає країни Ліги арабських держав приєднатися до втілення української Формули миру.

Про це глава держави сказав під час виступу на саміті Ліги арабських держав. Зеленський сказав, що вдячний кожній країні, яка готова приєднатися до України на шляху до встановлення справедливості.

Він зазначив, що Україна запропонувала Формулу миру для припинення війни і кожній делегації саміту були передані перекладені на їхні мови десять пунктів цієї Формули миру.

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"Будь-ласка, ви можете обрати пункт, який вважатимете за доцільний, і я буду вдячний кожному з вас, хто зробить вибір саме заради напрямку порятунку людей, яких утримують у російському полоні. Тож, я запрошую усіх вас, хто поважає мир, приєднатися до втілення Формули миру", - сказав Зеленський.

Він сказав, що Росія є слабкою, бо Україна б'є її на полі бою навіть у умовах, коли вона має більше зброї.

"Її агресивність не походить від сили, але від її розуміння, що час імперій минув. Це через те, що час вільних незалежних держав ніколи не припиниться. Україна доводить це", - наголосив Зеленський.

Він закликає усі країни Ліги арабських держав безпосередньо співпрацювати з Україною без жодних посередників і дослухатися до кримських татар та мусульман України.

Формула миру від Зеленського

У листопаді 2022 року на саміті "Великої двадцятки" президент України Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів.

"Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни", - перераховував ирді глава держави.

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