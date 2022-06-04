З 24 лютого Росія застосувала проти України майже 2,5 тисячі різних ракет і абсолютна більшість з них – по містах, міській інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський закликав мерів США позбутися так званого побратимства з містами Росії, тому що це йде на користь розмовам про неізольованість агресора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на конференції мерів США.

Він зазначив, що США стали справжнім лідером міжнародної підтримки України, тому що українці та американці однаково розуміють небезпеку тиранії.

"Світ бачив різні тиранії. В різні часи. Під різними прапорами. І всіх їх об'єднує те, що вони зневажають права і свободи звичайних людей. Тирани не визнають прав і свобод місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди в містах, які обирають все ж свободу, ставлять крапку в історії тиранів", - підкреслив Зеленський.

За його словами, потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками з вільним світом.

"Ви ж знаєте, що десятки американських міст зберігають так зване побратимство з містами Російської Федерації. Чикаго і Москва. Джексонвілл і Мурманськ. Сан-Дієго - Владивосток. Олбані та Тула. Що дають вам ці зв'язки? Мабуть, нічого. А ось Росії вони дозволяють говорити, що вона, навіть після початку такої війни, не ізольована", - підкреслив президент України.

Він зазначив, що жорстокість російської армії на території України, зокрема, щодо мирних жителів "не відрізняється від тираній попередніх часів". Він нагадав, що портове місто, промисловий центр Маріуполь, де проживало півмільйона населення, Росія просто знищила - там немає нічого, окрім руїн. При цьому додав, що так само сталося і з містом Волновахою і десятками інших міст, які російська армія спалює щодня.

"Спалює бомбами, ракетами, артилерією. Тільки уявіть: за час з 24 лютого Росія застосувала проти України майже 2,5 тисячі різних ракет. Абсолютна більшість з них - по містах. По міській інфраструктурі. І одні з найбільш смертоносних російських ракет розроблені та виготовляються в Єкатеринбурзі, який, до речі, досі - побратим для міста Сан-Хосе", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що в Бучі звірства над мирним населенням здійснювала одна з бригад з Хабаровського краю Росії. "І столиця цього регіону - місто Хабаровськ - досі побратим американського Портленда. Для чого? Залишаю вам це питання", - додав він.

Зеленський також зазначив, що зараз, щоб відновити нормальне життя в Бучі та Бучанській громаді, треба відбудувати майже 2 тисячі споруд - це звичайні житлові будинки, звичайні школи, спортивні об'єкти, медичні заклади.

Війна в Україні:

За даними The Washington Post, після повномасштабного російського вторгнення в Україну приблизно 20 країн вислали понад 400 російських дипломатів.

Союз міст Балтії вирішив виключити російські міста Санкт-Петербург і Гатчину зі свого складу.

Станом на 28 травня 2022 року понад 150 міст у більш ніж 20 країн миру вже розірвали побратимські відносини з понад 160 містами в Російській Федерації.

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