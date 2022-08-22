Водночас середньоденне охоплення месенджера Telegram зросло з 19,1% до 26,8%.

Російські державні телеканали "Перший канал" і "Росія 1" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратили чверть аудиторії.

Про це свідчить дослідження медіаспоживання росіян, проведене російським дослідницьким центром Ромир.

"За півроку з лютого по липень скоротилося середньоденне охоплення телевізійних каналів. При цьому серед "Покоління Х" (народилися після піку демографічного вибуху, що стався після Другої світової війни - УНІАН) І "Покоління зумерів" (народилися між другою половиною дев'яностих і другою половиною двотисячних - УНІАН) скорочення йшло активніше, ніж серед "Покоління Y" (народилися в період з 1981 по 1996 роки - УНІАН), - йдеться в повідомленні.

Так, "Перший канал" в лютому дивилися з 33,7%, в липні - 25,5% (падіння в 24,3%). А телеканал "Росія 1" дивилися 30,9%, в липні - 23% (падіння 25,57%). Тим не менш, ці телеканали все ще знаходяться на першому і другому місцях за охопленням.

На третє місце вийшов "РЕН ТВ" з охопленням 16,6%, змістивши "НТВ", охоплення якого впало з 21,1% до 16,3% (падіння 22,75%).

Замість телевізора росіяни, мабуть, почали використовувати як джерело інформації Telegram-канали. Середньоденне охоплення месенджера Telegram за цей час зросло з 19,1% до 26,8%.

Як писав УНІАН, раніше опитування показало, що 65% росіян можуть відповісти не більше ніж на 4 елементарних запитання з 6. Зокрема, кожен третій в РФ вірить, що Сонце обертається навколо Землі

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