РосЗМІ заявили, що нібито Пентагон набирає для України афганських льотчиків навчально-бойових літаків.

Російські пропагандисти відзвітували про роботу ВКС і ППО. Вони заявили, що в ході війни з Україною "фактично ліквідовано кваліфікований льотний склад Повітряних сил України".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

За даними їх "військово-дипломатичного джерела", нібито українська армія для бойових завдань стала використовувати колишніх курсантів, яких не було часу довчати. Тепер же нібито "їх збивають якщо не на першому, то вже на другому бойовому вильоті".

Відео дня:

Крім того, пропагандисти з'ясували, що нібито Пентагон набирає для України афганських льотчиків навчально-бойових літаків, які втекли рік тому в США. При цьому їх почали готувати в Каліфорнії. Також стверджується, що не змогли набрати льотчиків радянських літаків у Польщі та інших країнах Східної Європи.

Як раніше повідомляв УНІАН, у липні під час виконання бойового завдання загинув військовий пілот, Герой України Олександр Кукурба. Це був його 100-й бойовий виліт.

При цьому 15 серпня стало відомо, що в бою з російськими окупантами загинув один з кращих військових льотчиків України Антон Листопад.

У День авіації президент України Володимир Зеленський звернувся до українських льотчиків. За його словами, українська авіація міцна, і вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити.

За півроку 18 з них отримали звання Героя України, ще десятки відзначені державними нагородами.

Вас також можуть зацікавити новини: