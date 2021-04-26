Президент України також підкреслив, що хоче провести двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський запропонував збільшити число учасників переговорів у нормандському форматі за рахунок приєднання до них США, Великої Британії та Канади.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

"Зараз я беру участь у процесі, який був розроблений до мого приходу (на пост президента - ред.). Мінський процес повинен бути більш гнучким у цій ситуації. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - заявив президент.

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Він додав, що, крім США, в переговорах по Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.

Президент України також підкреслив, що хоче провести двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, підкресливши, що "(українську сторону – ред.) не хвилює місце проведення, мова йде про зміст".

При цьому він відкинув пропозицію російського лідера, який рекомендував Києву для вирішення конфлікту на Донбасі почати вести переговори з представниками самопроголошених республік.

Можлива зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня, запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці" Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу стати посередником у переговорах президентів України та Росії.

Кравчук вважає, що переговори Зеленського і Путіна можна проводити лише у нейтральній країні.

Голова української делегації у ТКГ пропонує Фінляндію або Швейцарію для проведення можливих переговорів між президентами України і РФ.

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Автор: Денис Прядко