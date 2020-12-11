Президент вітає висновки Венеціанської комісії щодо наслідків рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що висновки Венеціанської комісії щодо скандального рішення Конституційного суду України дають важливі орієнтири для вирішення завдань по запобіганню невідворотної шкоди антикорупційній інфраструктурі та системному реформуванню КСУ.

Читайте такожВенеціанська комісія підготувала для Ради шість пропозицій для вирішення конституційної кризиЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський взяв участь у засіданні Європейської комісії «За демократію через право», яке відбулося у форматі відеоконференції.

Глава держави подякував Венеціанській комісії за допомогу Україні в утвердженні ідей верховенства права та конституційних цінностей.

«Наше суспільство знає та поважає Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого сприйняття», - зазначив Зеленський.

Також президент подякував голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо за розуміння ситуації, яка склалася через рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року.

«Я вдячний пану Джанні Букіккіо та високоповажним членам комісії за таку швидку оцінку на мій запит. Дякую доповідачам, які у вкрай стислі строки розібралися з дуже складною ситуацією та підготували важливі, невідкладні висновки», - сказав глава держави.

Президент солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення КСУ підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом.

Також Зеленський вдячний за чітку рекомендацію Венеціанської комісії щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, зокрема й КСУ, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити в законі відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані.

Президент вітає висновки Венеціанської комісії щодо наслідків рішення КСУ. «Два документи, які комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась», - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що юристи Офісу президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати.

Зеленський запропонує Комісії з питань правової реформи при президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Конституційна криза в Україні

Венеціанська комісія розкритикувала рішення Конституційного суду України щодо скасування покарання за недостовірне декларування активів і радить зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія наголошує, що рішення КСУ щодо електронного декларування "викликає прикрість".

Як заявили у ВК, рішенню Конституційного суду щодо е-декларування "бракує чіткого обґрунтування, воно не має твердої основи у міжнародному праві, і воно заплямоване важливим процедурним недоліком - неврегульованим питанням конфлікту інтересів деяких суддів".

"Це викликає прикрість через негайний негативний вплив цього рішення на боротьбу з корупцією в Україні, але також через те, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя загалом", - йдеться у повідомленні.

Однак, як заявляють експерти ВК, конституційна роль Конституційного суду має поважатися, а Верховна Рада повинна ухвалити і впровадити рішення, яке враховуватиме конституційну основу країни і відповідні міжнародні стандарти зі збереженням таких суспільних інтересів, як боротьба з корупцією, в тому числі у судовій системі.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Голова КС Олександр Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.

2 грудня Зеленський заявив, що ухвалення Венеціанською комісією висновків щодо конституційної кризи в Україні, яка була викликана рішенням Конституційного суду щодо е-декларування, очікується під час 125-ї пленарної сесії комісії 11-12 грудня.

Також Зеленський направив до парламенту листа з проханням не розглядати на засіданні Комітету з питань правової політики законопроект про припинення повноважень КС до отримання висновків Венеціанської комісії.

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Автор: Костянтин Гончаров