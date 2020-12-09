Посол ЄС Матті Маасікас заявив, що новий закон не створює достатнього дієвого механізму для запобігання приховування посадовцями своїх статків.

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявляє, що ухвалений нещодавно Верховною Радою закон про повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування необхідно вдосконалити.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Маасікас сказав під час онлайн-дискусії "Об’єднуючи зусилля проти вбивць демократії: корупції, відмивання грошей, і пропаганди", яка транслювалася "Центром протидії корупції" у Facebook.

"Європейський Союз чітко висловив свою позицію щодо закону, який минулої п'ятниці ухвалила Верховна Рада з метою відновлення системи декларування активів. Ми визнали, що це є кроком на шляху до врегулювання ситуації у зв'язку з рішенням Конституційного суду, але цього недостатньо для відновлення справжньої дієвої і стримувальної системи декларування активів. Тож наша позиція полягає у тому, що цей закон треба покращити", - наголосив Маасікас.

Він додав, що Євросоюз непохитно підтримує Україну у боротьбі з корупцією.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

4 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№4460-д).

Законом Кримінальний кодекс доповнюється статтями 366-2 "Декларування недостовірної інформації" та 366-3 "Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Так, за відповідні правопорушення передбачено штрафи, громадські роботи, обмеження волі чи позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Позбавлення волі за надання у е-деклараціях недостовірних даних не встановлено.

Президент ще не підписав цей закон.

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Автор: Віталій Саєнко