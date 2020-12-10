У КСУ звернули увагу лише на ті висновки ВК, у яких йшлося про необхідність поваги до конституційної ролі Суду.

Конституційний Суд України заявляє, що з великою повагою ставиться до рекомендацій Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія).

Про це йдеться у заяві КСУ у відповідь на оприлюднений терміновий висновок Венеціанською Комісією щодо законодавчої ситуації стосовно антикорупційних механізмів в Україні.

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«Конституційний Суд України з великою повагою ставиться до висновків Венеційської Комісії», - сказано у заяві.

«Принципи поділу влади та взаємоповаги між гілками влади закріплено в Конституції України. У рішенні №13-р/2020 Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року та у цьому висновку зазначено, що боротьба з корупцією є важливим елементом у правовій державі, як і повага до Конституції та конституційного правосуддя», - додають у КСУ.

У КСУ зауважують, що Венеційська Комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду як "охоронця" Конституції України, і його рішення мають виконуватися.

У Конституційному Суді звертають увагу, що у висновку наголошено, що попри неоднозначне сприйняття його рішення конституційна роль КСУ має поважатися, і Верховна Рада повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів.

Висновок Венеціанської комісії щодо рішення КСУ

Венеціанська комісія розкритикувала рішення Конституційного суду України щодо скасування покарання за недостовірне декларування активів і радить зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія наголошує, що рішення КСУ щодо електронного декларування "викликає прикрість".

Як заявили у ВК, рішенню Конституційного Суду щодо е-декларування "бракує чіткого обґрунтування, воно не має твердої основи у міжнародному праві, і воно заплямоване важливим процедурним недоліком - неврегульованим питанням конфлікту інтересів деяких суддів". "Це викликає прикрість через негайний негативний вплив цього рішення на боротьбу з корупцією в Україні, але також через те, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя загалом", - йдеться у повідомленні.

Однак, як заявляють експерти ВК, конституційна роль Конституційного Суду має поважатися, а Верховна Рада повинна ухвалити і впровадити рішення, яке враховуватиме конституційну основу країни і відповідні міжнародні стандарти зі збереженням таких суспільних інтересів, як боротьба з корупцією, в тому числі у судовій системі.

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Автор: Віталій Саєнко