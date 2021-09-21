Під час цих навчань члени "Слуги народу" матимуть велику розмову про майбутнє.

Президент Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює навчання депутатів "Слуги народу" у Трускавці.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Зустріч триватиме з 2 по 5 жовтня.

За даними видання, під час цих навчань члени "Слуги народу" матимуть велику розмову про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

Читайте такожФракція "Слуга народу" назвала кандидата на посаду голови правоохоронного комітету ВРЗ 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати "Слуги народу" проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці з участю викладачів Київської школи економіки.

Тоді новообраних депутатів заселили у п’ятизірковий готель "Ріксос". Як коментували самі депутати, навчання були покликані "сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами".

На позачергових виборах у 2019 році "Слуга народу" виборола парламентську більшість, отримавши 43,16% голосів від усієї кількості виборців.

Останнім часом помітно пожвавилися розмови про імовірну відставку з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Перший заступник президентської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що у "Слузі" сумніваються у партійній приналежності спікера парламенту. А на уточнення, чи означає це те, що Разумков скоро може офіційно припинити бути членом їхньої команди, Корнієнко зазначив: "Може всіляке бути, сніг може скоро піти".

Автор: Яна Ставська