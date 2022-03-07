Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом боротися за своє майбутнє.
Про це йшлося у відеозверненні Зеленського, поширеному в Telegram.
"Українці! Нас багато, нас мільйони, а це мільйони способів боротися за своє майбутнє. За нашу державу, за нашу свободу, за наш національний прапор – жовто-блакитний. Ми захищаємо наш прапор, тому що це наш світогляд", - сказав він.
Президент підкреслив, що під цим прапором не було нападів на інші країни, не було захоплень чужих земель, не вбивали людей.
"Ми й терор - це різні всесвіти. На нашому прапорі немає крові. Немає і ніколи не буде чорних плям, жодних свастик. Український прапор - це земля. Мирна, родюча, золота і без танків. Це небо - мирне, чисте, блакитне і без ракет. Так було. І так буде. Я вірю. Я знаю", - сказав глава держави.
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