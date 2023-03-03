27 лютого 2023 року голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявив, що йде у відставку.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, який оголосив про свою відставку, отримав посаду позаштатного радника президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в указі президента №127/2023.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в документі від 3 березня.

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Відставка глави "Укрзалізниці"

27 лютого 2023 року голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявив про те, що йде у відставку.

Камишін заявив, що ухвалив рішення про відставку, оскільки має очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі. Нова посада Камишіна буде називатися - глава офісу "Укрзалізниці" з євроінтеграції.

28 лютого 2023 року стало відомо про те, що виконувати обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" буде член правління АТ УЗ Євген Лященко, який відповідає в компанії за кадрові та фінансові питання.

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