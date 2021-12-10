Президент каже, що суспільство не підтримує дестабілізаційні кроки деяких угруповань.

Президент України Володимир Зеленський каже, що суспільство не підтримує дестабілізаційні кроки деяких угруповань.

В інтерв'ю телеканалу 1+1, відповідаючи на запитання щодо можливого перевороту, який, за його словами, планувався на 1-2 грудня за можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова, зазначив:

"Я не готовий про це говорити".

При цьому він додав, що "про такі речі не можна говорити". Втім, далі Зеленський все-таки зазначив: "Я думаю, що у людей глобально плани не змінилися. Я думаю деякі люди отримали комунікацію з боку і наших стратегічних партнерів. Окремі мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, що трішечки змінили свої плани".

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Зеленський зазначив, що дуже радий, що суспільство не підтримує такі "дестабілізаційні кроки деяких угруповань".

"І дуже щасливий, що ті угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх", - додав президент.

При цьому зазначив, що "ми слідкуємо за ситуацією дуже ретельно".

"Держпереворот" в Україні - що відомо

26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Американський президент Джо Байден висловив занепокоєння у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні держперевороту.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

Автор: Надя Пришляк