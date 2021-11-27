Американський президент Джо Байден висловив занепокоєння через заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні держперевороту.
Про це пише Голос Америки.
"Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою", - зазначив у п’ятницю президент США під час розмови з журналістами.
На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: "Цілком можливо".
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Президент Володимир Зеленський в ході прес-конференції заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливого участі бізнесмена Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.
Глава держави сказав, що розвідки інших країн фіксують великі виклики всередині України.
У Кремлі спростували слова голови української держави.
Ахметов заяву Зеленського про нібито втягування його у війну і держпереворот назвав "суцільною брехнею": "Моя позиція була і буде однозначною - незалежна демократична і цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують".
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