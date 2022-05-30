Морякам, які допомагатимуть незаконним діям РФ, загрожує міжнародний розшук, зазначив радник керівника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Росія продовжує вивозити в Сирію криваве українське зерно.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Росія продовжує вивозити в Сирію криваве українське зерно. Кожен моряк, який бере участь у російській схемі та допомагає реалізовувати майно, набуте злочинним шляхом, буде ідентифікований і поданий у міжнародний розшук", - наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що у кожному порту світу на мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт.

Нагадаємо, 10 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що значні обсяги викраденого в Україні збіжжя перебувають на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Повідомлялося, що найбільш вірогідна країна призначення вантажу - Сирія, а звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна щодня втрачає 170 млн доларів через заблоковані російськими окупантами порти, а експортні можливості нашої держави впали більш ніж на половину.

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