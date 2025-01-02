Президент переконаний, що більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів.

Україна допоможе усім зусиллям, спрямованим на стабілізацію ситуації в Сирії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Так, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр аграрної політики України Віталій Коваль повернулися із Сирії та доповіли про результати свого візиту до цієї країни. Йшлося про результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.

"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною", - відзначив Зеленський.

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Президент переконаний, що більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів.

Оновлено о 14.30. Крім того, Зеленський в окремому звернені до українців наголосив, що в цьому році можемо додати ще країни до надійних партнерів України, зокрема Сирію.

"Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях", - відзначив Зеленський.

При цьому, президент додав, що Україна буде збільшувати також торгівлю з Ліваном. "Зараз із цією країною в нас 400 мільйонів доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі. Буде також у 25-му році більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки", - повідомив Зеленський.

Окремо глава держави повідомив, що доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні домовленості з країнами Африки.

"За минулий, 24-й рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15 % – це плюс більш ніж 5 мільярдів доларів до рівня 23-го року, а загалом – більш ніж 41 мільярд доларів українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало. На 25-й рік завдання – продовжити це зростання", - повідомив Зеленський.

Своєю чергою, як повідомив Сибіга у соціальній мережі Facebook, за результатами візиту до Дамаску "є конкретні домовленості, перспективні галузі співпраці, нові можливості для української держави, експортерів, і громадян".

Глава МЗС відзначив, що поїздкою до Дамаска українська дипломатія "вчергове здивувала світ і перехопила ініціативу".

"Ми заповнюємо порожнечу, яка залишилася від росіян. І робимо це засобами дипломатії, гуманітарної підтримки, політичного діалогу. Росія роками надсилала до Сирії бомби, смерть, руйнування шкіл, лікарень та іншої цивільної інфраструктури. Україна надсилає борошно, підтримку для людей і відновлення нормального життя, пропозиції взаємовигідної співпраці", - відзначив Сибіга.

Міністр додав, що це був ознайомчий візит з метою початку відновлення відносин.

"Переговори з лідером нової сирійської адміністрації Ахмадом аш-Шараа тривали більше години та були предметними. Розкрию одну цікаву деталь — ми були вражені глибиною його знань про історію України. Аш-Шараа знає про період сталінських репресій проти українського народу, про те, що фронт Другої світової прокотився українською землею двічі — з заходу на схід та зі сходу на захід — та інші історичні факти про нашу країну та людей", - повідомив Сибіга.

Крім того, як зазначив міністр, наприкінці серед інших подарунків подарував новому лідеру Сирії історію України арабською мовою авторства Олександра Палія, щоб аш-Шараа ще глибше пізнав нашу країну та її людей.

Українсько-сирійські відносини

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2024 року у Дамаску були проведені детальні та плідні переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аш-Шараа, а також премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

Україна готова відновити дипломатичні відносини з Сирією, якщо нова влада не слідуватиме політиці попереднього режиму Башара аль-Асада і не визнати російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей.

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