Лисюк балотувався до Ради у складі "Слуги народу".

Зірка ТБ-шоу "Слідство ведуть екстрасенси", екс-нардеп "Слуги народу" Андрій Лисюк став заступником очільника Головного управління щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Про це у Facebook повідомив спікер Inform Napalm Михайло Макарук.

Він зауважив, що Лисюк працював в охороні колишнього депутата Сергія Тігіпка та обирався до Ради у складі президентської фракції "Слуга народу".

У 2019-му він відмовився від мандата на користь військовій службі. Тоді Лисюк запевняв, що так більше принесе користі державі.

Читайте такожПритула заявив про створення власної політичної партіїЯк зазначає рух "Чесно", був головою врегулювання проблемних активів в рамках юридичного Департаменту ПАТ "Промінвестбанк".

Закінчив юридичний факультет академії СБУ. Підполковник СБУ.

Раніше працював на оперативних і керівних посадах Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ.

У шоу "Слідство ведуть екстрасенси" зіграв роль експерта-криміналіста.

У 2020 році стало відомо, що глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія брав участь у шоу "Битва екстрасенсів" на СТБ.

А колишній міністр культури й екс-очільник правління СТБ Володимир Бородянський, своєю чергою, відверто зізнався, що шоу з екстрасенсами, який виходив під його керівництвом зокрема, є продуктом, який дозволяв комерційному мовнику "збільшити свої доходи".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська