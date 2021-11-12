За словами заступника представника РФ при ООН, вторгнення ніколи не планувалося.

У РФ відреагували на статтю Bloomberg про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну. У США стурбовані нарощуванням російських військ біля українського кордону, а заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що вторгнення не планується.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Так, у РФ явно злякалися кораблів США, які зайшли в Чорне море. За словами Полянського, Росія ніколи не планувала вторгнення в Україну і не буде цього робити, якщо не буде провокацій.

Що стосується інформації в Bloomberg про те, що РФ нарощує війська біля кордону з Україною, заявив заступник постпреда при ООН, Москва нібито має право збирати війська на будь-якій своїй території.

"Це не територія України, це територія Росії. Якщо ви... почуєте конкретні загрози, які звучать в Україні проти Росії, проти Російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певна обережність - логічний крок у такій ситуації", - сказав Полянський, після чого фактично визнав, що РФ боїться кораблів США в Чорному морі.

Читайте такожРосія використовує газ як зброю чи ні: думки США та України розійшлисяТак, він звинувачує Україну в так званому "нагнітанні ситуації". За словами Полянського, військові кораблі США виглядають дуже провокаційно.

"Не будемо забувати, що військові кораблі США зараз знаходяться в Чорному морі й діють дуже провокаційно. Уникати щодня прямого зіткнення на Чорному морі дуже складно. Ми попередили американських колег, що це провокація", - розкрив боягузтво РФ Полянський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Чорне море стягують військові кораблі США, а глава МЗС України назвав Американський флагман ВМС додатковими тоннами дипломатії.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко