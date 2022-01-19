Лідер "ЄС" відпочив в ресторані "Царське село".

Журналісти зафіксували, як п’ятий президент та нардеп Петро Порошенко після рішення суду не брати його під варту поїхав "святкувати".

Відповідні фото опублікувало видання "Українська правда".

Біля ресторану на Лаврській, 22 в Києві помітили нардепів парламентської фракції "ЄС" (Ірину Геращенко, Олексія Гончаренка, Вікторію Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алєксєєва, Яну Зінкевич) журналіста Віталія Гайдукевича, речника Порошенка Святослава Цеголка, адвоката п'ятого президента Іллю Новікова та інших.

Також в ресторані перебував підприємець, мільйонер Ігор Воронов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Сторона обвинувачення просила суд взяти екс-президента під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

На Порошенка судом покладені обов’язки:

прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Раніше адвокати Порошенка заявляли про намір оскаржити обраний їхньому підзахисному запобіжний захід.

У Державному бюро розслідувань заявили про наявність підстав для оскарження запобіжного заходу, обраного судом Петру Порошенку.

Справа проти Порошенка - що треба знати

Запобіжний захід Порошенку обирали у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Порошенка підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "Л/ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду і створення терористичної організації.

Раніше цій справі про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" і куму Путіна Віктору Медведчуку. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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