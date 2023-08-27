Президент вважає, що наразі не можна фундаментально змінювати Конституцію.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що розгляд змін до Конституції в частині владних повноважень і форми правління в державі можливо зробити лише після вирішення усіх найбільш пріоритетних питань, пов'язаних з війною, і виключно на всенародному референдумі.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю, яке транслювали під час загальнонаціонального телемарафону. Зокрема, у глави держави запитали, чи думав він про конституційну реформу і посилення повноважень президента або парламенту, або можливо скасування інституту президенства як такого.

"Я не впевнений, що в цей час я буду президентом України ще, але, тим не менше, якщо б я порушував питання зміни Конституції - я робив би тільки це через підтримку суспільства. Ми не маємо права змінювати так фундаментально Конституцію саме через це питання. Це зміна напрямку і наголосів влади", - наголосив Зеленський.

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Президент вважає, що Конституція в частині владних повноважень не є універсальною, і що є багато питань.

"Я думаю, що у суспільства є один інструмент - референдум… Відповідне законодавство у нас для референдуму є... Референдум провести в державі і подивитися на це питання вже після того, як усі інші актуальні питання пріоритетні ми закриємо. Напевно це нормально", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що референдум - це суспільне обговорення.

"Люди скажуть: ми хотіли б, як воно є - парламентсько-президентську республіку. Або ми хотіли би зробити президентсько-парламентську. Або ми хочемо парламентську. Або ми хочемо президентську. У нас не так багато форматів", - сказав президент.

Виступ президента України

27 серпня 2023 року під час інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує законодавцям України прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Президент зазначив, що він розуміє, що таке рішення не може діяти постійно у суспільстві, але на воєнний час воно має допомогти.

Окрім того, Зеленський назвав пріоритетний шлях деокупації Криму. Глава держави також відповів, чи варто українським військам переходити російські кордони і воювати на території цієї країни-агресора

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