Для України така позиція є прийнятною, поки Китай не надає військову допомогу Росії.

Зміна позиції Китаю щодо російсько-української війни є малоймовірною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта.

Як розповів Пойта, станом на 2021 рік стало зрозуміло, що Китай є не другом, але і не ворогом України. Китай був партнером України, що досить чітко артикулювала українська влада. Російсько-українська війна серйозно змінила ситуацію. Наразі експерти часто констатують позицію Китаю як проросійську нейтральність. Китай з одного боку підтримує український суверенітет і територіальну цілісність, але з іншого – послідовно голосує проти наших резолюцій в Радбезі ООН, не засуджує дії РФ, називає війну "українською кризою", звинувачуючи в цьому виключно США та НАТО тощо.

"Зміна китайської позиції щодо війни в Україні є сьогодні малоймовірною. Для України така ситуація є прийнятною, адже Китай поки що не надає Росії військово-технічну допомогу", - підкреслив він.

На його думку, базовою стратегією України має бути не зробити з Китаю ворога.

"Ми маємо чітко окреслити ті сфери, у яких ми будемо здійснювати партнерство. Це торгівля, економічні проєкти. Водночас, на окремі галузі мають бути накладені серйозні обмеження. Мова йде про кібернетичну сферу, військово-технічне співробітництво", - наголосив він.

Також, на думку Пойти, дипломатичні канали комунікації з Китаєм не працюють.

"Ми не можемо організувати навіть телефонну розмову з лідером Китаю, не кажучи вже про зустріч, і це не є виною України. Китай просто не готовий робити будь-які заходи, які не сподобаються Росії", - зазначив він.

За його інформацією, військова допомога Росії з боку Китаю наразі є малоймовірною. Завдяки позиції США та ЄС по цьому питанню, поки немає жодних підтверджень надання Росії військово-технічної допомоги.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляв, що в Європейському Союзі бачать лише "обмежені" можливості для Росії пом'якшити санкції Заходу за рахунок підтримки з боку Китаю.

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