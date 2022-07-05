Зазначається, що Китай "дуже залежить" від експорту в розвинені країни, тому і "не допомагає Росії обійти західні санкції".

У Європейському Союзі бачать лише "обмежені" можливості для Росії пом'якшити санкції Заходу за рахунок підтримки з боку Китаю.

Про це написав у своєму блозі глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, Китай "дуже залежить" від експорту в розвинені країни, тому і "не допомагає Росії обійти західні санкції".

"Що стосується альтернативи, пропонованої Китаєм для російської економіки, то насправді вона залишається обмеженою, особливо щодо високотехнологічної продукції", - вважає він.

Боррель підкреслив, що китайський експорт в РФ впав нарівні з експортом західних країн з моменту початку повномасштабної війни проти України.

"Санкції обмежують можливості Росії виробляти високоточні ракети, такі як "Іскандер" або Х-101. За всіма передовими технологіями вона на 45% залежить від Європи і на 21% – від США, в порівнянні з лише 11% від Китаю", – озвучив він цифри економістів.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Боррель зробив революційну заяву про те, що ЄС потрібно відмовитися від принципу одностайності.

За його словами, Євросоюз поступово звільняється від російської залежності, яка довго гальмувала політичні рішення попри агресивність президента Путіна.

Станом на 20 Червня 2022 року внаслідок санкцій ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро.

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