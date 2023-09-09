Наразі Кузьміна оголосили у розшук, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, який втік з країни та підозрюється у держзраді.

За даними Державного бюро розслідувань, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ та соцмережах пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

"Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", - пояснили в ДБР.

Відео дня

Наразі Кузьміна оголосили у розшук, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

За даними Офісу генпрокурора, з березня 2021 по березень 2022 років Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер. Таким чином нардеп допомагав представникам РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

Заборона "ОПЗЖ" в Україні

Діяльність партії "ОПЗЖ" в Україні було заборонено у вересні 2022 року. Нардепи цієї партії створили у Раді дві депутатські групи: "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України".

Багатьом парламентарям від "ОПЗЖ" правоохоронці висунули підозри, зокрема й у держзраді. Окрім Кузьміна, йдеться й про одного з лідерів партії Віктора Медведчука, якого пізніше обміняли на українських полонених із "Азовсталі", Вадима Рабіновича, Олександра Пономарьова, Олега Волошина, Тараса Козака тощо.

Раніше у Раді також пояснили, чому не можуть забрати мандати в депутатів від забороненої нині "ОПЗЖ".

Вас також можуть зацікавити новини: