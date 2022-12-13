Підписання мирних угод з Росією як метод стримування агресії вважають доцільним лише 8% українців.

53% українців підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави.

Такий результат показало дослідження "Відбудова України та міжнародна допомога", проведене соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада 2022 року.

Кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави, зросла з 47% у 2019 році до 53% у 2022 році.

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Також серед заходів стримування майбутніх нападів Росією на Україну 61% опитаних називають вступ України до НАТО і 50% - ядерне роззброєння Росії (50%)

Крім того, вступ України до ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методи стримування підтримують по 34% опитаних. Ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%. За підписання мирних угод з Росією як метод стримування агресії виступають лише 8%.

За даними опитування, дещо більше в ефективність підписання мирних угод з Росією вірять мешканці сходу й півдня, а також ті, хто підтримує відвоювання військовим шляхом лише території, контрольованої на 24 лютого 2022 року.

Водночас в усіх регіональних та вікових групах переконлива більшість обирали найкращою гарантією безпеки вступ України до НАТО та ядерне роззброєння Росії.

Як проводилося опитування

У ході дослідження було було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 3,1%.

Ядерна зброя в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна в 1994 році підписала Будапештський меморандум, згідно з яким отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї.

Сам меморандум був підписаний лідерами України, США, Росії та Великої Британії. Ці країни зобов'язалися, серед іншого, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від погрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України. Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - надали аналогічні гарантії Україні в формі заяв.

У 2014 році Росія порушила свої зобов'язання за Будапештським меморандумом, анексувавши півострів Крим і розпочавши війну на території Донецької та Луганської областей. У 2022 році РФ розширила бойові дії на всю територію нашої держави, розпочавши повномасштабне вторгнення.

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що вважає неправильним на той момент відновлювати ядерний статус України. Водночас він зазначив, що якби в України була ядерна зброя, то не було б вторгнення Росії.

У квітні того ж року тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник не виключив повернення Україні ядерного статусу. В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - сказав дипломат.

Згодом Мельник уточнив, що питання про відновлення Україною ядерного статусу наразі не стоїть в Києві на порядку денному. Хоча, за його словами, більшість українців переконана, що відмова від ядерної зброї свого часу була фатальною помилкою.

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