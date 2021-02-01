Водночас президент назвав зрадою України недотримання гарантій безпеки за Будапештським меморандумом. За його словами, якби в України зараз була ядерна зброя, то не було б вторгнення Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає неправильним наразі відновлювати ядерний статус України.

Читайте такожУкраїна і США ввійдуть у новий етап відносин: Зеленський розповів, на що сподівається за президентства БайденаПро це він сказав в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Водночас Зеленський назвав зрадою України недотримання гарантій безпеки за Будапештським меморандумом після відмови від ядерної зброї на початку 90-х років минулого століття.

«Загалом я вважаю, що це зрада стосовно України. Я вважаю, що це велика помилка. Адже будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, «помножені на нуль». І що б ми далі не підписували, про що б країни не домовлялися, завжди буде ризик, що хтось скаже, що це якийсь папірець і необов’язково його виконувати», - додав президент.

Зеленський відзначив: «Тобто у XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, у кого більше зброї – той, скажімо так, пише Конституцію твоєї країни. Це образлива ситуація. В України було декілька таких ситуацій».

За словами глави держави, «ядерна зброя – це дуже погано», водночас якби в Україні зараз була ядерна зброя, то не було б вторгнення, і «ми мали б свої території», оскільки, як зазначив президент, «ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом, ось і все».

У відповідь на запитання щодо того, чи варто Україні спробувати повернути ядерний статус, Зеленський сказав: «Я вважаю, що сьогодні це неправильно робити. Все-таки ми повинні не перетворюватися з людей на звірів….з усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, – все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом, повинні залишатися людьми».

Довідка УНІАН. Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Україна отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Сам меморандум був підписаний лідерами України, США, Росії та Великобританії.

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Автор: Костянтин Гончаров